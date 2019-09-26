У Зеленского странно отреагировали на лишение лицензий "112" канала

Офис Президента надеется на урегулирование ситуации на телевизионном рынке в соответствии с законом и принципами демократии после обновления состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также "следит за ситуацией" на канале "112".

Об этом говорится в сообщении Офиса в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вскоре будет обновлен состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении.

Офис Президента также заявил, что следит за ситуацией с телеканалом "112 Украина".

"Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - отмечает офис.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина". Ранее Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

4 октября 2018 года Рада внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к телеканалам NewsOne и "112 Украина".