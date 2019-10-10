Шістьох зниклих в Атлантичному океані українців більше не шукають

Пошуки українців - членів екіпажу зниклого і що затонув в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode припинилися.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Згідно з наявними відомостями, місцезнаходження сімох членів екіпажу, серед яких є українці, поки невідомо. При цьому компанія судновласника Bourbon Offshore повідомила про припинення подальшого проведення пошуково-рятувальної операції", - написала вона.

Денісова повідомила, що вона в невідкладному порядку звернулася до міністра закордонних справ Вадима Пристайка для вжиття термінових заходів і сприяння пошуку постраждалих громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, 26 вересня судно Bourbon Rhode, на борту якого перебувало 10 українців, потерпело катастрофу в Атлантичному океані.

28 вересня 2 українці - члени екіпажу, були врятовані. 7 жовтня Президент Володимир Зеленський просив Президента Франції Еммануеля Макрона продовжити пошуки 6 українців - членів екіпажу судна Bourbon Rhode.