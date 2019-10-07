Зеленский попросил Макрона продолжать поиски пропавших моряков-украинцев в Атлантическом океане

Президент Владимир Зеленский просит Президента Франции Эммануэля Макрона продолжить поиски 6 украинцев - членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский направил письмо Макрону, в котором поблагодарил спасательные службы Франции за усилия в спасении моряков и поиске тел погибших.

"Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры", - написал Президент.

Зеленский подчеркнул, что жизнь каждого украинца - наибольшая ценность для него.

Как сообщали Українськi Новини, 28 сентября 2 украинца - члены экипажа судна Bourbon Rhode, пропавшего в Атлантическом океане, были спасены.

Ранее возле Африки загорелся украинский корабль - исчез моряк. Ранее в Черном море в шлюпке нашли тело мужчины. Кроме того, нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки.

Тем временем 25 человек достали мертвыми из двух заливов Филиппин после крушения трех паромов.