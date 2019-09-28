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28 сентября 2019, суббота, 18:26 3
Происшествия 2019-09-28T18:27:54+03:00
Українські Новини
Крушение судна в Атлантическом океане: двое украинцев спаслись на плотах

Крушение судна в Атлантическом океане: двое украинцев спаслись на плотах

Место нахождения украинцев. Фото: Василий Кирилич/Twitter
Место нахождения украинцев. Фото: Василий Кирилич/Twitter

С затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались 4 плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено 3 человека, 2 из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается", - заявил он.

Ранее появилась информация, что в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode. По данным МИД, на его борту находились граждане Украины. Также украинский консул во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

На борту судна могло быть около 10 граждан Украины.

Как сообщали Українські Новини, возле Африки загорелся украинский корабль - исчез моряк. Ранее в Черном море в шлюпке нашли тело мужчины. Кроме того, нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки.

Тем временем 25 человек достали мертвыми из двух заливов Филиппин после крушения трех паромов.

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