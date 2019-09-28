Судно "Bourbon Rhode" с украинцами затонуло, - компания-судновладелец

Компания Bourbon Offshore, судовладелец судна "Bourbon Rhode", подтвердила, что оно затонуло в Атлантическом океане, сообщает Украинская правда со ссылкой на информацию сайта Bourbon Offshore.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поисковая операция продолжается, погодные условия улучшаются", - сообщает СМИ.

В компании подтвердили, что с помощью самолета Falcon 50, отправленного ВМС Франции, была обнаружена спасательная лодка с 3 членами экипажа затонувшего судна. Сейчас моряки находятся под наблюдением врачей.

В пресс-релизе от 26 сентября компания сообщала, что на борту судна "Bourbon Rhode", шедшего под флагом Люксембурга, находилось 14 членов экипажа, судно пострадало от урагана "Лоренцо" 4 категории.

Ранее появилась информация, что в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode. По данным МИД, на его борту находились граждане Украины. Также украинский консул во Франции установил связь с офисом компании судовладельца. На борту судна могло быть около 10 граждан Украины.

Позже стало известно, что были спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.