подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
28 сентября 2019, суббота, 23:50 65
Политика 2019-09-28T23:55:35+03:00
Українські Новини
Судно "Bourbon Rhode" с украинцами затонуло, - компания-судновладелец

Судно "Bourbon Rhode" с украинцами затонуло, - компания-судновладелец

Утонувшее в океане судно. Фото: BOURBON OFFSHORE
Утонувшее в океане судно. Фото: BOURBON OFFSHORE

Компания Bourbon Offshore, судовладелец судна "Bourbon Rhode", подтвердила, что оно затонуло в Атлантическом океане, сообщает Украинская правда со ссылкой на информацию сайта Bourbon Offshore.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поисковая операция продолжается, погодные условия улучшаются", - сообщает СМИ.

В компании подтвердили, что с помощью самолета Falcon 50, отправленного ВМС Франции, была обнаружена спасательная лодка с 3 членами экипажа затонувшего судна. Сейчас моряки находятся под наблюдением врачей.

В пресс-релизе от 26 сентября компания сообщала, что на борту судна "Bourbon Rhode", шедшего под флагом Люксембурга, находилось 14 членов экипажа, судно пострадало от урагана "Лоренцо" 4 категории.

Ранее появилась информация, что в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode. По данным МИД, на его борту находились граждане Украины. Также украинский консул во Франции установил связь с офисом компании судовладельца. На борту судна могло быть около 10 граждан Украины.

Позже стало известно, что были спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

Больше новостей о: Шторм Украинцы Затопление Атлантический океан Крушение судна

Архив
Новости
Судно "Bourbon Rhode" с украинцами затонуло, - компания-судновладелец 23:50
Разгон Марша равенства в Люблине. Скриншот видео rmf24.pl
В Люблине водометами и газом разогнали противников Марша равенства 22:55
В Нежине мопед протаранил полицейское авто: водитель в реанимации 22:21
Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным, – СМИ 21:50
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году 08:00
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 11:00 Дополнено
Сын первого помощника президента Никита Шефир стал помощником депутата от "Слуги народа" 11:46
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok