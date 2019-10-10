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10 жовтня 2019, четвер, 12:26 20
Президент 2019-10-10T12:37:37+03:00
Українські Новини
Аваков на випробувальному терміні і я йому нічого не винен, - Зеленський

Аваков на випробувальному терміні і я йому нічого не винен, - Зеленський

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот youtube/Радіо Свобода
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот youtube/Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не винен Арсену Авакову і його повторне призначення на посаду міністра внутрішніх справ не є компромісом.

Про це Зеленський сказав під час прес-марафону, відповідаючи на питання, чому Аваков залишився на посаді міністра внутрішніх справ у новому Кабінеті Міністрів, передають Українські Новини.

"Я нічого Авакову не винен. Це не компроміс", - сказав Зеленський.

За його словами, всі міністри проходять випробувальний термін і якщо не впораються із завданнями, будуть звільнені.

"Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС. Я всім міністрам сказав і правоохоронцям: реальні справи до кінця року. Не буде результату - всі будуть звільнені", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський дав термін правоохоронним органам до 1 листопада показати результат по резонансних справах. Також Зеленський заявив, що не боїться нового "Майдану".

Також перед прес-марафоном Зеленського пікетували групи людей, вимагаючи поставити Президенту певні питання.

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