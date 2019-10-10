Аваков на випробувальному терміні і я йому нічого не винен, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не винен Арсену Авакову і його повторне призначення на посаду міністра внутрішніх справ не є компромісом.\r\nПро це Зеленський сказав під час прес-марафону, відповідаючи на питання, чому Аваков залишився на посаді міністра внутрішніх справ у новому Кабінеті Міністрів, передають Українські Новини.\r\n"Я нічого Авакову не винен. Це не компроміс", - сказав Зеленський.\r\nЗа його словами, всі міністри проходять випробувальний термін і якщо не впораються із завданнями, будуть звільнені.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС. Я всім міністрам сказав і правоохоронцям: реальні справи до кінця року. Не буде результату - всі будуть звільнені", - підкреслив Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський дав термін правоохоронним органам до 1 листопада показати результат по резонансних справах. Також Зеленський заявив, що не боїться нового "Майдану".\r\nТакож перед прес-марафоном Зеленського пікетували групи людей, вимагаючи поставити Президенту певні питання.