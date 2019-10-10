Зустріч з Путіним повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив щодо можливого проведення зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, що така зустріч повинна відбутися після того, як сказав, у чому єдина помилка Порошенка.

Про це Зеленський сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Ця зустріч має бути, якщо ми хочемо закінчити війну, вона повинна бути", - заявив він.

Він зазначив, що для припинення війни на Донбасі потрібно проводити зустрічі.

Є 2 варіанти їх проведення: зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) і пряма зустріч Зеленського з Путіним. При цьому Зеленський підкреслив, що про пряму зустрічі з Путіним "ніхто не говорить, тому що всі проти".

Також Президент повідомив, що раніше проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" планувалося 16 вересня, але російська сторона не підтвердила цю дату.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель пообіцяла використовувати свої контакти для організації "нормандського саміту". Також Пристайко заявив, що Росія не зацікавлена у зустрічі лідерів "нормандського формату".