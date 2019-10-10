Зеленський заявив, що хотів прийти на прес-марафон у спортивній формі після пробіжки

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що вранці був на пробіжці і хотів прибігти в спортивній формі на спілкування з журналістами на фудкорт Kyiv Food Market, але його відмовили. Про це Зеленський заявив на прес-марафоні, передає 112.

Також Зеленський вибачився, що запізнився.

"Я хотів - до речі, вибачаюся, що я трохи запізнився, бо я хотів, чесно, я бігаю зранку, зараз є можливість, я переїхав в місто, і я зараз бігаю, тому я хотів прибігти. Але мені сказали, що це буде неповага до вас, що я буду в спортивній формі", - заявив Зеленський.

Після того, як прес-служба Президента оголосила про проведення Володимиром Зеленським прес-марафону 10 жовтня, журналісти почали активно обговорювати формат в соціальних мережах, задаючись питанням про те, для чого змінювати формат і не провести звичайну прес-конференцію.

"Цензору" відмовили в участі у прес-марафоні Зеленського через "таймінг", але після дзвінка дозволили.

Журналісти вишикувалися в чергу на прес-марафон Зеленського.