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10 жовтня 2019, четвер, 08:44 7
Силові структури 2019-10-10T08:53:35+03:00
Українські Новини
Доба на Донбасі: бойовики здійснили 24 обстріли, один поранений

Доба на Донбасі: бойовики здійснили 24 обстріли, один поранений

ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР.
ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР.

Поряд з обстрілом ділянки розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень, 9 жовтня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Як повідомляє Facebook-сторінці командування ООС, п

ротивник використовував заборонену Мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм та гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.

Крім того, збройні формування обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого.

Обстріли велись поблизу Красногорівки, Пісків, Лебединського, Водяного, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки, Майорська, Авдіївки та інших населених пунктів.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету нацбезпеки заявив, що населення двох міст ООС підтримує розведення військ. в Золоте відправлені додаткові сили поліції.

Тим часом стало відомо, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням.

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