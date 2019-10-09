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09 жовтня 2019, середа, 20:15 14
Президент 2019-10-09T21:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський вперше поговорив з Меркель після розмови з Трампом, де він її критикував

Зеленський вперше поговорив з Меркель після розмови з Трампом, де він її критикував

Володимир Зеленський. Офіс Президента
Володимир Зеленський. Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Тільки що відбувся вже п'ята за рахунком телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським і федеральним канцлером Ангелою Меркель", - написав посол.

Він зазначив, що такий тісний контакт двох лідерів є самою потужною політичним зброєю для відновлення територіальної цілісності України.

Зміст розмови невідомо. Не повідомляється, чи відповіла Меркель на її критику з боку Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що є передумови для саміту "нормандської четвірки" і він відбудеться в Парижі.

Тим часом Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні, оскільки "не може".

А Трамп згоден брати участь в переговорах про мир в Україні.

Також Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

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