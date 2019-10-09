Зеленський вперше поговорив з Меркель після розмови з Трампом, де він її критикував

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.\r\nПро це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Тільки що відбувся вже п'ята за рахунком телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським і федеральним канцлером Ангелою Меркель", - написав посол.\r\nВін зазначив, що такий тісний контакт двох лідерів є самою потужною політичним зброєю для відновлення територіальної цілісності України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗміст розмови невідомо. Не повідомляється, чи відповіла Меркель на її критику з боку Зеленського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що є передумови для саміту "нормандської четвірки" і він відбудеться в Парижі.\r\nТим часом Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні, оскільки "не може". \r\nА Трамп згоден брати участь в переговорах про мир в Україні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).