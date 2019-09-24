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24 сентября 2019, вторник, 23:36 58
Внешняя политика 2019-09-24T23:39:19+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с Меркель подготовку ко встрече лидеров стран "нормандского формата"

Зеленский обсудил с Меркель подготовку ко встрече лидеров стран "нормандского формата"

Зеленский и Меркель. Фото: ОПУ
Зеленский и Меркель. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку ко встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Политики встретились на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Зеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Президент подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Со своей стороны Меркель подчеркнула неизменность поддержки Украины со стороны Германии.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая проходит в США.

Тем временем Зеленский уже провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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