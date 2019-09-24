Зеленский обсудил с Меркель подготовку ко встрече лидеров стран "нормандского формата"

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку ко встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nПолитики встретились на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).\r\nЗеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.\r\nСо своей стороны Меркель подчеркнула неизменность поддержки Украины со стороны Германии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая проходит в США.\r\nТем временем Зеленский уже провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n