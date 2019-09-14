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14 сентября 2019, суббота, 08:58 93
Внешняя политика 2019-09-14T09:03:08+03:00
Українські Новини
Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре, - Пристайко

Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре, - Пристайко

Нормандская четверка. Фото: inform-ua
Нормандская четверка. Фото: inform-ua

Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие, хотя ранее встреча планировалась на сентябрь.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Громадське".

По его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.

"Но, к сожалению, российская сторона не могла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется в Париже, и мы сейчас ищем новое время для этой встречи", - сказал Пристайко.

Также министр объяснил свои слова о том, что украинская власть хотела бы проведения местных выборов по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территориями Донбасса. Он отметил, что такие выборы могут состояться только после вывода Россией оккупационных войск.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский также заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.

Тем временем Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине.

Больше новостей о: нормандский формат Украина-Россия нормандская четверка Вадим Пристайко

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