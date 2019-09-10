Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров. Об этом сообщает "Голос Америки".

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос журналиста о том, необходимо ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине на переговорах в нормандской формате.

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие", - заявил Трамп.

Как сообщали Українськi Новини, 8 сентября Зеленский и Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

До этого МИД РФ заявил, что Администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам.

Кроме того, были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.