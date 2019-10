Турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії

Над будинками в Рас-ель-Айні, утримуваному "Сирійський демократичними силами" (SDF), піднімається дим. Коли почалися вибухи, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина почала заплановану військову операцію проти курдських сил, які вона вважає терористами.

В SDF заявили, що турецькі військові літаки завдали удару по їхньому регіону на північному сході, викликавши "величезну паніку серед людей".

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF