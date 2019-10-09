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09 жовтня 2019, середа, 18:49 11
Світ 2019-10-09T19:30:02+03:00
Українські Новини
Турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії

Турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії

Вибухи в Сирії. Фото: Twitter/News Conflict
Вибухи в Сирії. Фото: Twitter/News Conflict

У середу, 9 жовтня, кілька великих вибухів сколихнули північно-східне сирійське місто Рас-ель-Айн поблизу турецького кордону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Над будинками в Рас-ель-Айні, утримуваному "Сирійський демократичними силами" (SDF), піднімається дим. Коли почалися вибухи, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина почала заплановану військову операцію проти курдських сил, які вона вважає терористами.

В SDF заявили, що турецькі військові літаки завдали удару по їхньому регіону на північному сході, викликавши "величезну паніку серед людей".

 

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня Туреччина почала перекидати війська в північно-східну Сирію для стримування курдських бойовиків.


Раніше Трамп пригрозив зруйнувати економіку Туреччини і не сказав, за що.

А в 2018 році Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній в 2 рази.

Також стало відомо, що Туреччина почала односторонні військові дії в Сирії.

Тим часом повітряні удари в Сирії вбили 103 людини за 10 днів.

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