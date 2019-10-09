Турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії

У середу, 9 жовтня, кілька великих вибухів сколихнули північно-східне сирійське місто Рас-ель-Айн поблизу турецького кордону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Над будинками в Рас-ель-Айні, утримуваному "Сирійський демократичними силами" (SDF), піднімається дим. Коли почалися вибухи, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина почала заплановану військову операцію проти курдських сил, які вона вважає терористами.

В SDF заявили, що турецькі військові літаки завдали удару по їхньому регіону на північному сході, викликавши "величезну паніку серед людей".

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF — Conflict News (@Conflicts) October 9, 2019

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня Туреччина почала перекидати війська в північно-східну Сирію для стримування курдських бойовиків.



Раніше Трамп пригрозив зруйнувати економіку Туреччини і не сказав, за що.



А в 2018 році Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній в 2 рази.



Також стало відомо, що Туреччина почала односторонні військові дії в Сирії.



Тим часом повітряні удари в Сирії вбили 103 людини за 10 днів.