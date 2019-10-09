Турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії

У середу, 9 жовтня, кілька великих вибухів сколихнули північно-східне сирійське місто Рас-ель-Айн поблизу турецького кордону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.\r\nНад будинками в Рас-ель-Айні, утримуваному "Сирійський демократичними силами" (SDF), піднімається дим. Коли почалися вибухи, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина почала заплановану військову операцію проти курдських сил, які вона вважає терористами.\r\nВ SDF заявили, що турецькі військові літаки завдали удару по їхньому регіону на північному сході, викликавши "величезну паніку серед людей".\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nPHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com\/mMojFuT7fF\r\n— Conflict News (@Conflicts) October 9, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 9 жовтня Туреччина почала перекидати війська в північно-східну Сирію для стримування курдських бойовиків.Раніше Трамп пригрозив зруйнувати економіку Туреччини і не сказав, за що.А в 2018 році Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній в 2 рази.Також стало відомо, що Туреччина почала односторонні військові дії в Сирії.Тим часом повітряні удари в Сирії вбили 103 людини за 10 днів.