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01 октября 2019, вторник, 20:39 636
Политика мира 2019-10-01T20:40:39+03:00
Українські Новини
Турция начала односторонние военные действия в Сирии

Турция начала односторонние военные действия в Сирии

Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters
Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

Анкара планирует самостоятельно очистить регион от курдов, этническая группа на Ближнем Востоке, и разместить два миллиона человек в безопасных зонах, которые будут созданы в Сирии, сообщают Reuters.

Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. В частности, Анкара планирует разместить около 2 млн сирийских беженцев в "безопасной зоне", которую планируют очистить от боевиков курдского отряда самообороны.

 
"Мы не достигли одного из желаемых результатов на востоке Евфрата. Турция не может потерять ни одного дня по этому вопросу. Нет другого выбора, кроме как действовать самостоятельно. Мы планируем разместить 2 млн человек в безопасных зонах, которые мы создадим. Мы рассчитали расходы и будем прилагать усилия для улучшения. Мы начнем делать шаги, как только регион будет спасен от нашествия террора", - заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.
 
Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности.
 
Как сообщали Українські Новини, Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов, а в Терме обвалился мост.. Ранее в турецком отеле на российских детей вылили горящее масло.

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