Воздушные удары в Сирии убили 103 человека за последние 10 дней

В результате авиаударов в Сирии за последние 10 дней погибли по меньшей мере 100 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters.

"Воздушные удары сирийского правительства и его союзников по школам, больницам, рынкам и пекарням убили по меньшей мере 103 мирных жителя за последние 10 дней, в том числе 26 детей", - заявила глава ООН по правам человека Мишель Бачелет сегодня, 26 июля.



Также она добавила, что число жертв растет из-за явного международного безразличия.



В конце апреля правительство начало наступление на мятежный анклав на северо-западе Сирии, который является последним районом активной повстанческой оппозиции президенту Башару Асаду, заявив, что это было ответом на нарушение перемирия.



Идлиб и прилегающие районы северо-запада были включены в соглашение об "деэскалации" в прошлом году между главным союзником Асада Россией и Турцией, которая поддерживает некоторые повстанческие группы, с целью уменьшить количество военных действий и бомбардировок.

За последние три месяца наступление вынудило сотни тысяч людей покинуть свои дома или временные убежища в поисках убежища возле границы с Турцией. За этот период было убито сотни людей.



Как сирийское правительство, так и его российский союзник, чья авиация имеет решающее значение для военных достижений Дамаска в последние годы, отрицают нападения на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру.



Ранее Українські Новини сообщили, что в Керчи проходила выставка оружия, которое Россия якобы "захватила у террористов в Сирии".