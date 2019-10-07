Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неправильного поведения Турции он разрушит ее экономику. Об этом он написал в Twitter.

"Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции", - написал Трамп.

Трамп не пояснил, о каких именно действиях Турции говорит. Американские СМИ, в свою очередь, считают, что речь идет о связанных с Сирией действиях.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

В прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.

Ранее Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий в 2 раза.

Зато ранее Трамп назвал Турцию стратегическим партнером и союзником в НАТО.