подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 октября 2019, понедельник, 22:13 54
Политика мира 2019-10-07T22:13:15+03:00
Українські Новини
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что

Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неправильного поведения Турции он разрушит ее экономику. Об этом он написал в Twitter.

"Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции", - написал Трамп.

Трамп не пояснил, о каких именно действиях Турции говорит. Американские СМИ, в свою очередь, считают, что речь идет о связанных с Сирией действиях.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

В прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.

Ранее Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий в 2 раза.

Зато ранее Трамп назвал Турцию стратегическим партнером и союзником в НАТО.

Больше новостей о: Турция Дональд Трамп

Архив
Новости
Турчинов заявил, что арест прострелившего прохожему ногу Пашинского - политически мотивированный 23:09
Премьер-министр Гончарук назвал 4 приоритета Кабмина: рынок земли, приватизация, инфраструктура и демонополизацию энергорынка 22:35
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что 22:13
Под Киевом пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и погиб под колесами Mitsubishi 21:55
В парикмахерскую забежал олень.Скриншот: youtube/GS. BY
В США олень "заглянул в гости" в парикмахерскую 21:51
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
У Путина заявили, что шансы на встречу в "нормандском формате" растут 09:15
больше новостей
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Богдан отреагировал на вече на Майдане: опубликовал, сколько платят участникам 16:31
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok