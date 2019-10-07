Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неправильного поведения Турции он разрушит ее экономику. Об этом он написал в Twitter.\r\n"Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции", - написал Трамп.\r\nТрамп не пояснил, о каких именно действиях Турции говорит. Американские СМИ, в свою очередь, считают, что речь идет о связанных с Сирией действиях.\r\nНакануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.\r\nРанее Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий в 2 раза.\r\nЗато ранее Трамп назвал Турцию стратегическим партнером и союзником в НАТО.