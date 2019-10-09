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  • НАБУ зобов'язали відкрити справу проти Кличка за махінації при будівництві Шулявського мосту
09 жовтня 2019, середа, 18:09 13
Політика 2019-10-09T19:30:03+03:00
Українські Новини
НАБУ зобов'язали відкрити справу проти Кличка за махінації при будівництві Шулявського мосту

НАБУ зобов'язали відкрити справу проти Кличка за махінації при будівництві Шулявського мосту

Кличко Віталій. Фото: прес-служба мера
Кличко Віталій. Фото: прес-служба мера

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження стосовно мера Києва Віталія Кличка за фактом зловживань та розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту, будівництво якого зупинено.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Заяву про злочин Кличка в НАБУ подали депутати Київради 18 вересня.

У скарзі до суду один з депутатів зазначає, що НАБУ відмовилося порушувати справу про вчинення Кличко та його підлеглими кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), 368 (одержання хабара), 368-2, 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Разом з тим на адресу депутатів НАБУ повідомило, що детективи вже розслідують факт можливого зловживання службовим становищем посадовими особами КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" під час будівництва Шулявського шляхопроводу, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу.

У своїй заяві депутати Київради вказали, що Кличко, використовуючи своє службове становище, разом зі своїми підлеглими - посадовими особами Київської міської державної адміністрації, її структурних підрозділів і посадовими особами комунального підприємства "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" протягом тривалого часу здійснюють дії, спрямовані на використання бюджетних коштів Києва у за0вищених розмірах, отримувачем яких є ТОВ "Північно-Український будівельний альянс", яке внаслідок фіктивного проведення тендерних процедур було залучено до виконання будівельних робіт з реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах Києва.

Депутати також вважають, що Кличко вчинив дії, спрямовані на сприяння незаконного збагачення приватних осіб за рахунок коштів бюджету Києва в особливо великих розмірах, а саме - незаконно сприяв реалізації майнових прав юридичних осіб, пов'язаних з його колишнім політичним соратником, бенефіціаром ТОВ "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.

Як повідомляли Українські Новини, Реконструкцію Шулявського мосту почали ще 16 березня. Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн.

Раніше АМКУ оштрафував дві компанії за змову на тендері на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

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