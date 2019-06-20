АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета (АМКУ) оштрафовала компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс", входящие в корпорацию "Укрбуд", на общую сумму 112 млн гривен за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.\r\nВ ходе расследования возможного сговора при проведении тендера, в котором участвовали компании, проведенного Киевским областным территориальным отделением АМКУ, выяснилось, что обе компании используют один и тот же IP-адрес для налоговой отчетности, оказывали друг другу финансовую помощь, имеют банковские гарантии от одного банка, выданные в один день и с последовательной регистрационной нумерацией и прислали файлы с тендерными предложениями, которые имеют одинаковые свойства.\r\nКроме того, по данным комитета, "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс" входят в государственную строительную корпорацию "Укрбуд".\r\nОсновываясь на собранных доказательствах, 19 июня Временной админколегией АМКУ наложен штраф на обе компании за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов в размере 112 млн гривен (по 56 млн гривен на каждую из компаний).\r\nКак сообщали Українськi Новини, СМИ писали, что АМКУ расследует "распил" 600 млн гривен, предназначенных для реконструкции Шулявского моста.\r\nТем временем в Киеве на 9 месяцев частично перекрыли центральные улицы: список.