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20 июня 2019, четверг, 14:54 243
Судебная власть 2019-06-20T15:01:03+03:00
Українські Новини
АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

Шулявский мост.
Шулявский мост.

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета (АМКУ) оштрафовала компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс", входящие в корпорацию "Укрбуд", на общую сумму 112 млн гривен за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода в Киеве.

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.

В ходе расследования возможного сговора при проведении тендера, в котором участвовали компании, проведенного Киевским областным территориальным отделением АМКУ, выяснилось, что обе компании используют один и тот же IP-адрес для налоговой отчетности, оказывали друг другу финансовую помощь, имеют банковские гарантии от одного банка, выданные в один день и с последовательной регистрационной нумерацией и прислали файлы с тендерными предложениями, которые имеют одинаковые свойства.

Кроме того, по данным комитета, "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс" входят в государственную строительную корпорацию "Укрбуд".

Основываясь на собранных доказательствах, 19 июня Временной админколегией АМКУ наложен штраф на обе компании за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов в размере 112 млн гривен (по 56 млн гривен на каждую из компаний).

Как сообщали Українськi Новини, СМИ писали, что АМКУ расследует "распил" 600 млн гривен, предназначенных для реконструкции Шулявского моста.

Тем временем в Киеве на 9 месяцев частично перекрыли центральные улицы: список.

Больше новостей о: Тендер АМКУ Укрбуд Шулявский мост Шулявский путепровод

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