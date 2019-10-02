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02 октября 2019, среда, 11:31 3361
Общество 2019-10-02T11:44:21+03:00
Українські Новини
Строительство Шулявского моста остановлено

Строительство Шулявского моста остановлено

В то время, как мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует открытие до конца 2019 года Шулявского путепровода, его строительство остановлено.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Так, в разгар рабочего дня, в 11.00, на стройке нет ни одного рабочего. Техника стоит без движения, некоторая зачехлена или законсервирована.

Стройматериалы не привозят, бетоновозов также не видно, а на новые пролеты арматуру не вяжут. Два бетонных пролета залили еще летом. С тех пор никаких существенных подвижек на стройке нет.

Отметим, ежедневно в районе Шулявского моста возникает пробка из сотни автомобилей.

Как сообщали Українськi Новин, АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода. Реконструкцию Шулявского моста начали еще 16 марта. СМИ писали, что АМКУ расследует "распил" 600 млн гривен, предназначенных для реконструкции Шулявского моста.

В КГГА заявляли, что процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства. Реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.

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