Строительство Шулявского моста остановлено

В то время, как мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует открытие до конца 2019 года Шулявского путепровода, его строительство остановлено.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин.\r\nТак, в разгар рабочего дня, в 11.00, на стройке нет ни одного рабочего. Техника стоит без движения, некоторая зачехлена или законсервирована.\r\nСтройматериалы не привозят, бетоновозов также не видно, а на новые пролеты арматуру не вяжут. Два бетонных пролета залили еще летом. С тех пор никаких существенных подвижек на стройке нет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОтметим, ежедневно в районе Шулявского моста возникает пробка из сотни автомобилей.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новин, АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода. Реконструкцию Шулявского моста начали еще 16 марта. СМИ писали, что АМКУ расследует "распил" 600 млн гривен, предназначенных для реконструкции Шулявского моста.\r\nВ КГГА заявляли, что процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства. Реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.