Кабмін передумав призначати харківським губернатором Кучера, - депутат

Прес-служба Кабінету Міністрів спростувала своє повідомлення про схвалення Кабміном на засіданні в середу призначення головою Харківської обласної державної адміністрації адвоката і депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Олексія Кучера.

Про це прес-служба уряду сказала в коментарі Українським Новинам.

Спочатку в повідомленні прес-служби, розміщеній на сайті уряду, містилася ця інформація, проте через деякий час вона зникла.

Прес-служба в коментарі агентству повідомила, що це питання на засіданні уряду не розглядалося і в релізі була допущена помилка прес-служби.

У той же час депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що спочатку Кабмін підтримав кандидатуру Кучера, але потім рішення було переглянуте.

"А по Харківській області навпаки. Спочатку Кабмін підтримав кандидатуру нардепа від "Слуги народу Кучера", але потім прем'єр отримав смс і передумав. У підсумку по Харківській області рішення не прийняли", - написав він.

Кучер був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта по так званій справі "рюкзаків Авакова" - закупівлі за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Національної гвардії.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін у середу схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільської - Ігоря Сопеля.



Раніше Президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Світличну з посади голови Харківської обладміністрації і мав намір призначити замість неї депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера.



Також стало відомо, що Кучер не отримував доходів у 2018, але купив дві квартири і два Lexus.