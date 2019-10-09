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09 жовтня 2019, середа, 13:42 23
Політика 2019-10-09T13:48:50+03:00
Українські Новини
ДБР оголосило в розшук екс-депутата Ради Жеваго

ДБР оголосило в розшук екс-депутата Ради Жеваго

Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Про це у відповідь на запитання Українських Новин повідомив директор ДБР Роман Труба.

"Він оголошений у розшук", - сказав він.

За його словами, приймаються заходи для оголошення його в міждержавний розшук.

Також приймаються заходи для обрання йому заочної запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як повідомляли Українські Новини, акції Ferrexpo продовжили падіння знизилися на 4,4% за тиждень. Також екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит в ГБР.

Тим часом Жеваго виїхав з України.

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