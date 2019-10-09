ДБР оголосило в розшук екс-депутата Ради Жеваго

Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.\r\nПро це у відповідь на запитання Українських Новин повідомив директор ДБР Роман Труба.\r\n"Він оголошений у розшук", - сказав він.\r\nЗа його словами, приймаються заходи для оголошення його в міждержавний розшук.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож приймаються заходи для обрання йому заочної запобіжного заходу у вигляді арешту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, акції Ferrexpo продовжили падіння знизилися на 4,4% за тиждень. Також екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит в ГБР.\r\nТим часом Жеваго виїхав з України.