підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новини
  • Події
  • Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція
09 жовтня 2019, середа, 12:11 210
Події 2019-10-09T13:15:02+03:00
Українські Новини
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція

Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція

Володимир Зеленський. Скріншот: відео ОПУ
Володимир Зеленський. Скріншот: відео ОПУ

Співробітники Національної поліції у ніч на 9 жовтня затримали чоловіка, який заявив про підготовку вбивства Президента Володимира Зеленського, по вулиці Соборності в Металургійному районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) після того, як в СБУ не змогли підтвердити слова Зеленського про замах на його життя.

Про це повідомила пресслужба управління Нацполіціі в Кривому Розі, передають Українські Новини.

Про підозрілого громадянина до поліції повідомили пильні городяни, чоловік запевняв, що йому "замовили Зеленського".

Його було доставлено до Металургійного районного відділення поліції. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня поліція евакуювала 2 тис. осіб через повідомлення про мінування будинку батьків Зеленського, ТРЦ, дитсадків та залізничного вокзалу в Кривому Розі. Пізніше в Кривому Розі знову "замінували" будинок батьків Зеленського, вибухівку не виявили.

Тим часом Зеленський зібрався в Ригу з офіційним візитом наступного тижня.

Більше новин про: Володимир Зеленський замах на вбивство замах на життя

Архів
Новини
ДБР викликало Порошенко на допит у середу 14:25
Екс-нардеп Чорновол принесла Трубі заяву про його ж злочин 14:24
Прокурор Дмитрунь заявляє, що проти нього почали інформаційну атаку корупціонери і хабарники, яких він переслідує 14:19
Бойовики обстріляли ділянку розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень 14:07
Туреччина ввела війська в Сирію, - ЗМІ 14:02
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці 10:49
Рада підприємців при Кабміні закликала Президента ветувати законопроект №1049 через скандальну поправку 12:18 Документ
Державний бюджет втратить 8 млрд гривень через "правки Холодова", - Воротін 13:48
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Суд заарештував Пашинського 19:15
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok