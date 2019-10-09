Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція

Співробітники Національної поліції у ніч на 9 жовтня затримали чоловіка, який заявив про підготовку вбивства Президента Володимира Зеленського, по вулиці Соборності в Металургійному районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) після того, як в СБУ не змогли підтвердити слова Зеленського про замах на його життя.\r\nПро це повідомила пресслужба управління Нацполіціі в Кривому Розі, передають Українські Новини.\r\nПро підозрілого громадянина до поліції повідомили пильні городяни, чоловік запевняв, що йому "замовили Зеленського".\r\nЙого було доставлено до Металургійного районного відділення поліції. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 липня поліція евакуювала 2 тис. осіб через повідомлення про мінування будинку батьків Зеленського, ТРЦ, дитсадків та залізничного вокзалу в Кривому Розі. Пізніше в Кривому Розі знову "замінували" будинок батьків Зеленського, вибухівку не виявили.\r\nТим часом Зеленський зібрався в Ригу з офіційним візитом наступного тижня.