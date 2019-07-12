В Кривом Роге снова "заминировали" дом родителей Зеленского

Сотрудники Национальной полиции в пятницу эвакуировали около 2 тыс. человек из-за второго сообщения о минировании многоэтажного дома, где проживают родители Президента Владимира Зеленского, торгово-развлекательных центров, детских садов и железнодорожного вокзала в Кривом Роге (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.\r\nНеизвестный анонимно сообщил о минировании объектов через электронную почту.\r\nВзрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.\r\nРабота объектов уже восстановлена.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Кривом Роге "заминировали" три вуза и ТРЦ.\r\nТем временем "минирование" дома родителей Зеленского и еще 15 зданий в Кривом Роге расследуют как теракт.