подписаться на рассылку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
04 октября 2019, пятница, 15:26 122 Документ
Президент 2019-10-04T15:36:53+03:00
Українські Новини
В СБУ не смогли подтвердить слова Зеленского о покушении на его жизнь

В СБУ не смогли подтвердить слова Зеленского о покушении на его жизнь

Владимир Зеленский. Скриншот трансляции
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции "Рада"

Службы безопасности Украины не располагает информацией о покушениях на жизнь Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Информационное агентство обращалось в СБУ с запросом о покушениях на жизнь Зеленского с начала его президентства.

"По состоянию на 1 октября 2019 года по данным Единого реестра досудебных расследований следственными органами безопасности уголовные производства по указанным в Вашем запросе обстоятельствам не расследовались и не расследуются в настоящее время", - сказано в нем.

Ранее Зеленский в программе телеканала "1+1" "100 дней Президента" заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, хотя до этого пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом

"Мы получаем информацию, и мне не разрешают. Уже было несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Служба безопасности Украины отказалась предоставить информацию, расследует ли она 11 покушений на Президента Петра Порошенко, о которых заявил бывший руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

Больше новостей о: СБУ Покушение Владимир Зеленский Покушение на убийство

Архив
Новости
Рада разрешила ГБР и НАБУ самостоятельно проводить прослушку 16:00
Замминистра энергетики может стать человек, связанный с окружением Курченко и Иванющенко, – СМИ 15:58
Зеленский прокомментировал ситуацуию с каналом
Мы будем разбираться с Нацсоветом, - Зеленский прокомментровал лишение лицензии "112 Украина" 15:52
Зеленский с Лукашенко замахнулись на совместное проведение Олимпийских игр 15:37
В СБУ не смогли подтвердить слова Зеленского о покушении на его жизнь 15:26 Документ
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok