В СБУ не смогли подтвердить слова Зеленского о покушении на его жизнь

Службы безопасности Украины не располагает информацией о покушениях на жизнь Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Информационное агентство обращалось в СБУ с запросом о покушениях на жизнь Зеленского с начала его президентства.

"По состоянию на 1 октября 2019 года по данным Единого реестра досудебных расследований следственными органами безопасности уголовные производства по указанным в Вашем запросе обстоятельствам не расследовались и не расследуются в настоящее время", - сказано в нем.

Ранее Зеленский в программе телеканала "1+1" "100 дней Президента" заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, хотя до этого пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом

"Мы получаем информацию, и мне не разрешают. Уже было несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Служба безопасности Украины отказалась предоставить информацию, расследует ли она 11 покушений на Президента Петра Порошенко, о которых заявил бывший руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.