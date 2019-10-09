Мендель вибачилася за "Kiev" у себе в Twitter

Спікер Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вибачилася за неправильне написання назви столиці в мікроблозі Twitter.\r\nПро це вона написала у своєму мікроблозі, передають Українські Новини.\r\n"Kyiv not Kiev. Я не змінила назву столиці України в цитаті. Винна. Всі мої твіти говорять тільки про українську версію Києва", - написала вона.\r\nМова йшла про останній твіт спікера, в якому вона помилково написала Kiev замість Kyiv.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nМендель вибачилася перед тими, кого помилка образила.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.\r\nТим часом НСЖУ просив Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМендель звинуватила журналістів у харасмент, хоча сама зачіпала їх за руки.\r\nНагадаємо, раніше журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Михайло Ткач розповів, як прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не пускала пресу задати питання керівника Офісу Президента Андрію Богдану.\r\nТакож Мендель спочатку привітала Арахамыю з двійнятами, а потім передумала.