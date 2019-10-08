У НАТО підтримали "формулу Штайнмайєра"

Представництво НАТО в Україні підтримало зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод, включаючи узгодження "формули Штайнмайєра" і розведення військ. Про це заявив глава Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу в Сєвєродонецьку, передає hromadske.

"НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод усіма сторонами. Також ми помітили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмайєра" в Тристоронній контактній групі. Це може призвести до повної імплементації Мінських угод. Ми підтримуємо всі зусилля, які спрямовані на зменшення напруженості і можуть сприяти повному виконанню угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання", — заявив глава Представництва НАТО в Україні.

Він також зазначив, що в НАТО закликають Росію "в повному обсязі виконати свої зобов'язання".



Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде.



На наступний день Україною почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра".



Раніше більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмайєра" та хто такий Штайнмайєр.



Також Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.