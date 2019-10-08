Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит до Панами про 3 офшори Порошенка

Юрист Андрій Портнов звернувся із проханням до Генеральної прокуратури України направити офіційний запит до Панами для отримання інформації про 3 офшори, що афілійовані з колишнім Президентом України Петром Порошенком, у справі про "відмивання" доходів.\r\nПро це Портнов заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.\r\n"Шановний Офіс генерального прокурора, вчора (7 жовтня) надіслав вам поштою своє звернення з копією рішення панамського прокурора про розслідування відносно 3 афілійованих із Порошенком офшорів у справі про відмивання злочинних доходів.\r\nПрошу направити до Панами запит, що українську владу цікавить ця проблема і ви готові до обміну з Панамою документами та інформацією. Про всю кореспонденцію з вами буду повідомляти публічно тут, тому що у вас зараз немає часу займатися "панамами", - написав він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, 19 вересня Портнов повідомив, що Порошенко переоформив 115 тис. кв. метрів нерухомості, що належали Приватному акціонерному товариству (ПрАТ) "Кузня на Рибальському" (раніше завод "Ленінська кузня", Київ), на підконтрольне йому ТОВ "Буд-Реновація".\r\n17 вересня Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на все нерухоме майно та корпоративні права одного з головних активів Порошенко - заводу "Кузня на Рибальському".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів в аеропорту "Київ" (Жуляни) були знайдено докази незаконного перетину кордону Порошенком під час його авіаперельоту на Мальдіви.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Портнов опублікував документи, за якими Порошенко перевів у готівку в Міжнародному інвестиційному банку 340 млн доларів в останній місяць свого президентства.