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08 жовтня 2019, вівторок, 14:21 4
Судова влада 2019-10-08T19:30:04+03:00
Українські Новини
Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит до Панами про 3 офшори Порошенка

Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит до Панами про 3 офшори Порошенка

Андрій Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov.ua/
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov.ua/

Юрист Андрій Портнов звернувся із проханням до Генеральної прокуратури України направити офіційний запит до Панами для отримання інформації про 3 офшори, що афілійовані з колишнім Президентом України Петром Порошенком, у справі про "відмивання" доходів.

Про це Портнов заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Шановний Офіс генерального прокурора, вчора (7 жовтня) надіслав вам поштою своє звернення з копією рішення панамського прокурора про розслідування відносно 3 афілійованих із Порошенком офшорів у справі про відмивання злочинних доходів.

Прошу направити до Панами запит, що українську владу цікавить ця проблема і ви готові до обміну з Панамою документами та інформацією. Про всю кореспонденцію з вами буду повідомляти публічно тут, тому що у вас зараз немає часу займатися "панамами", - написав він.

Нагадаємо, 19 вересня Портнов повідомив, що Порошенко переоформив 115 тис. кв. метрів нерухомості, що належали Приватному акціонерному товариству (ПрАТ) "Кузня на Рибальському" (раніше завод "Ленінська кузня", Київ), на підконтрольне йому ТОВ "Буд-Реновація".

17 вересня Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на все нерухоме майно та корпоративні права одного з головних активів Порошенко - заводу "Кузня на Рибальському".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів в аеропорту "Київ" (Жуляни) були знайдено докази незаконного перетину кордону Порошенком під час його авіаперельоту на Мальдіви.

Також Портнов опублікував документи, за якими Порошенко перевів у готівку в Міжнародному інвестиційному банку 340 млн доларів в останній місяць свого президентства.

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