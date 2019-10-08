Офіс Президента не зміг повідомити, чи відповідає законопроект №2116 про ДБР європейським стандартам

Офіс Президента не зміг повідомити, чи відповідає європейським стандартам законопроект №2116 про "Державне бюро розслідувань", який вніс до парламенту Президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді Офісу на запит Українських Новин.

Законопроект передбачає низку змін, в тому числі з чинного закону про ДБР виключається принцип колегіальності, директор ДБР, згідно законопроекту одноосібно призначає і звільняє заступників, приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР.

Агентство запитувало інформацію про те, чи були проведені консультації з європейськими міжнародними організаціями при розробці даного законопроекту, чи була дискусія за участю представників Європейського Союзу, чи проводилися консультації з представниками і керівництвом ДБР, а також хто з експертів брав участь у розробці законопроекту і чи відповідає він європейським стандартам.

Офіс не відповів ні на одне з цих питань і повідомив, що законопроекти повинні бути оформлені відповідно до вимог регламенту Верховної Ради та інших законодавчих актів.

"Вимоги щодо відомостей про певний законопроект відображаються у пояснювальній записці до нього. Так, зокрема, положення (про порядок роботи з законопроектами, які вносяться президентом у Верховну Раду) визначає, що законопроекти, підготовлені за ініціативою президента для внесення на розгляд Верховної Ради супроводжуються пояснювальною запискою, яка повинна містити обгрунтування необхідності їх прийняття, вказівку на їх місце у системі чинного законодавства, а також очікувані соціально-економічні та інші результати їх застосування", - підкреслили в офісі.

Як повідомляли Українські Новини, Денис Монастирський заявляє, що парламент не буде прискорювати прийняття законопроекту №2116 про посилення повноважень директора Держбюро розслідувань.

Правоохоронний комітет Ради просить експертів Ради Європи дати свої висновки щодо законопроекту №2116 про ДБР.

Зеленський хоче встановити одноосібну форму правління ДБР.