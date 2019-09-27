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27 вересня 2019, пʼятниця, 13:36 27
Верховна Рада і партії 2019-09-27T14:45:02+03:00
Українські Новини
Рада не буде поспішати з прийняттям законопроекту про ДБР, - Монастирський

Рада не буде поспішати з прийняттям законопроекту про ДБР, - Монастирський

Голова комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявляє, що парламент не буде прискорювати прийняття законопроекту №2116 про посилення повноважень директора Держбюро розслідувань.

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

"Однозначно законопроект буде два читання. Тобто, ніхто ні в якому разі не буде прискорювати цей процес. Наприклад, приймати його за скороченою процедурою, тому що це про нові органи, про зміну архітектури цього органу і тому такі зміни не можуть відбуватися стрімко, як це було з першими законами, які ми розглядали і які продовжуємо розглядати зараз. На той час, той перший пакет законів, це були досить безумовні законопроекти, завчасно напрацьовані і ми вже знали, з чим йдемо в парламент. А цей законопроект (2116) є новим, він передбачає зміну архітектури ДБР, зміну статусу ДБР з центрального органу влади на правоохоронний орган. Але, ми повинні розуміти позиції "стейтхолдеров", експертів як щодо самого статусу ДБР, так і щодо наповнення самого законопроекту", - сказав Монастирський.

За його словами, експерти Ради Європи повинні протягом двох тижнів направити в правоохоронний комітет свої висновки щодо цього законопроекту.

Монастирський зазначив, що певні і конструктивні пропозиції міжнародних експертів будуть враховані при прийнятті законопроекту про ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Правоохоронний комітет Ради просить експертів Ради Європи дати свої висновки щодо законопроекту №2116 про ДБР.

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді встановити одноосібну форму управління в Державне бюро розслідувань.

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