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27 вересня 2019, пʼятниця, 11:45 41
Верховна Рада і партії 2019-09-27T14:45:05+03:00
Українські Новини
Правоохоронний комітет Ради просить експертів Ради Європи дати свої висновки щодо законопроекту №2116 про ДБР,

Правоохоронний комітет Ради просить експертів Ради Європи дати свої висновки щодо законопроекту №2116 про ДБР, - Монастирський

Голова комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявляє, що комітет звернувся до низки міжнародних експертів, у тому числі Ради Європи для оцінки законопроекту №2116 про посилення повноважень директора Держбюро розслідувань.

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

За його словами, комітет має намір провести консультації з міжнародними експертами щодо цього законопроекту.

"Звичайно, будуть (проводитися консультації). Ми вже звернулися до Ради Європи, щоб її експерти дали свій висновок щодо цього законопроекту. Ми направили звернення в усі наукові установи, громадські та аналітичні центри, які працюють в нашій сфері. Я розумію, що вони можуть дати альтернативну точку зору, більш якісну, ніж деякі наукові установи. Такі звернення вже мною підписані від імені комітету і ми будемо збирати думки, аналізувати їх і я думаю, що законопроект однозначно буде прийнятий у два читання", - повідомив Монатирський.

Він зазначив, що підтримує ідею посилення повноважень директора ДБР.

"Це був експеримент про призначення керівника та заступників з допомогою конкурсної комісії членом якої я був. Подивившись на цих трьох різних фахівців, звичайно, ми могли оцінити, яким чином вони будуть співпрацювати між собою, наскільки можливі ті ж самі конфлікти і все інше. Як виявилося, вони, на жаль, не стали однією командою, як це повинно бути в єдиному органі. На керівника лягає відповідальність за діяльність органу і він цю функцію здійснює. Повинні бути певні запобіжники. І ми якраз працюємо над тим, якими вони повинні бути, доопрацювавши цей законопроект. Ці запобіжники повинні існувати щодо діяльності директора. Досвід тріумвірату в правоохоронних органах показав, що це не працює, і це потрібно однозначно міняти. Я підтримую зміну тріумвірату на керівника, який сформує свою команду", - підкреслив Монастирський.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді встановити одноосібну форму управління в Державному бюро розслідувань.

Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

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