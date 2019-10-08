Мендель спочатку привітала Арахамию з двійнятами, а потім передумала

Прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія знову став батьком, причому відразу двійні. Привітання вона написала на своїй сторінці у Facebook, після чого зазначену інформацію видалила - залишила там тільки згадка про день народження Дмитра Разумкова.\r\nНа неотредактированой запису в Facebook Юлія Мендель спочатку написала привітання з днем народження Дмитра Разумкова, спікера Верховної Ради, а також привітання Давиду Арахамії - у нього народилися двійнята і він став батьком вже шістьох дітей.\r\n\r\nОднак чомусь прес-секретар Зеленського Мендель передумала і видалила згадка про Арахамію на сторінці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.\r\nТим часом НСЖУ просив Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМендель звинуватила журналістів у харасмент, хоча сама зачіпала їх за руки.\r\nНагадаємо, раніше журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Михайло Ткач розповів, як прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не пускала пресу задати питання керівника Офісу Президента Андрію Богдану.