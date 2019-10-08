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08 жовтня 2019, вівторок, 15:05 14
Суспільство 2019-10-08T15:20:37+03:00
Українські Новини
Мендель спочатку привітала Арахамию з двійнятами, а потім передумала

Мендель спочатку привітала Арахамию з двійнятами, а потім передумала

Прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія знову став батьком, причому відразу двійні. Привітання вона написала на своїй сторінці у Facebook, після чого зазначену інформацію видалила - залишила там тільки згадка про день народження Дмитра Разумкова.

На неотредактированой запису в Facebook Юлія Мендель спочатку написала привітання з днем народження Дмитра Разумкова, спікера Верховної Ради, а також привітання Давиду Арахамії - у нього народилися двійнята і він став батьком вже шістьох дітей.

Однак чомусь прес-секретар Зеленського Мендель передумала і видалила згадка про Арахамію на сторінці.

 

Як повідомляли Українські Новини, раніше Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.

Тим часом НСЖУ просив Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.

Мендель звинуватила журналістів у харасмент, хоча сама зачіпала їх за руки.

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Михайло Ткач розповів, як прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не пускала пресу задати питання керівника Офісу Президента Андрію Богдану.

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