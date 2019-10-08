Рябошапка призначив заступником генпрокурора Тропака

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Тропака на посаду заступника генерального прокурора.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Тропака заступником Генерального прокурора", - сказано в ньому.

Трепак в 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році - Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство".

З 2000 року був призваний на військову службу в органи Служби безпеки України, де проходив її на оперативних та керівних посадах.

З 2015 по 2016 роки Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року - професор кафедри Національної академії СБУ, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року - доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат юридичних наук.

Учасник бойових дій на Сході України.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора.

Крім того, Рябошапка підписав наказ про догану екс-генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади.