Рябошапка призначив заступником генпрокурора Тропака

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Тропака на посаду заступника генерального прокурора.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Тропака заступником Генерального прокурора", - сказано в ньому.\r\nТрепак в 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році - Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗ 2000 року був призваний на військову службу в органи Служби безпеки України, де проходив її на оперативних та керівних посадах.\r\nЗ 2015 по 2016 роки Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.\r\nЗ липня 2016 року по 31 серпня 2018 року - професор кафедри Національної академії СБУ, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року - доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.\r\nКандидат юридичних наук.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУчасник бойових дій на Сході України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора.\r\nКрім того, Рябошапка підписав наказ про догану екс-генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади.