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08 жовтня 2019, вівторок, 08:45 7
Верховна Рада і партії 2019-10-08T09:00:01+03:00
Українські Новини
Разумков відзначає 36-річчя

Разумков відзначає 36-річчя

Дмитро Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков
Дмитро Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, якого 29 серпня Верховна Рада обрала головою парламенту, у вівторок, 8 жовтня, відзначає 36-й день народження. Він народився 8 жовтня 1983 року в Бердичеві (Житомирська область). Разумков одружений, має 2 синів.

У 2007 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародні економічні відносини". У 2011 році закінчив Національний університет державної податкової служби за спеціальністю "правознавство". З 2013 по 2014 роки обіймав посаду радника голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

З 2015 по 2019 року працював директором консалтингової компанії Ukrainian Consulting Group. Під час виборів Президента 2019 року Разумков працював радником з політичних питань і керівником виборчого штабу Президента Володимира Зеленського. У травні цього ж року Разумков очолив партію "Слуга народу".

21 липня був обраний депутатом Верховної Ради від партії (№1 в списку). 29 серпня 2019 року Рада обрала Разумкова головою парламенту, за проголосували 382 депутати.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. 35-річний Разумков був призначений головою групи з підготовки 1-ї сесії Ради.

Крім того, Верховна Рада обрала депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.

До цього Дмитро Разумков переписав бізнес на дружину. Політик додав, що має заощадження на час виконання повноважень депутата за рахунок бізнесу.

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за вересень становила 50,5 тис. гривень.

 

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