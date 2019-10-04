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04 октября 2019, пятница, 18:38 182 Документ
Верховная Рада и партии 2019-10-04T18:54:47+03:00
Українські Новини
Разумкова в сентябре заработал меньше, чем Стефанчук

Разумкова в сентябре заработал меньше, чем Стефанчук

Дмитрий Разумков. Скриншот видео
Дмитрий Разумков. Скриншот видео "Наш"

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за сентябрь составила 50,5 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 59,3 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 49,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за сентябрь составила 50 494,86 гривен.

Стефанчук получил в сентябре 59 280,2 гривен, а заместитель Кондратюк – 49 758,48 гривны.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в сентябре были начислены по 41 518 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова. 35-летний Разумков был назначен председателем группы по подготовке 1-й сессии Рады.

Кроме того, Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.

До этого Дмитрий Разумков переписал бизнес на жену. Политик добавил, что имеет сбережения на время исполнения полномочий депутата за счет бизнеса.

Больше новостей о: зарплата чиновников Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Елена Кондратюк

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