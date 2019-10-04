Разумкова в сентябре заработал меньше, чем Стефанчук

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за сентябрь составила 50,5 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 59,3 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 49,8 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.\r\nЗарплата Разумкова за сентябрь составила 50 494,86 гривен.\r\nСтефанчук получил в сентябре 59 280,2 гривен, а заместитель Кондратюк – 49 758,48 гривны.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в сентябре были начислены по 41 518 гривен на выполнение депутатских полномочий.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова. 35-летний Разумков был назначен председателем группы по подготовке 1-й сессии Рады.\r\nКроме того, Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДо этого Дмитрий Разумков переписал бизнес на жену. Политик добавил, что имеет сбережения на время исполнения полномочий депутата за счет бизнеса.