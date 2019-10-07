Новий закон про особливий статус Донбасу розроблять після зустрічі в "нормандському форматі"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що розробка нової редакції закону про особливий статус Донбасу почнеться після зустрічі лідерів країн "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).\r\nПро це він повідомив в ефірі телеканалу "ICTV", передають Українські Новини.\r\n"Я думаю, не раніше ніж пройде нормандська зустріч", - сказав Разумков.\r\nСпікер сподівається на ухвалення відповідного законопроекту до закінчення терміну дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (31 грудня 2019 року).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПолітик зазначив, що в розробці документа будуть брати участь парламентарі, Президент Володимир Зеленський і Кабінет Міністрів, а до його обговорення планується залучати громадські організації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав "план Б" для "формули Штайнмай'ра".\r\nТим часом, 6 жовтня, на віче проти "формули Штайнмайєра" на Майдан прийшли близько 10 тисяч людей.\r\nРаніше мешканці Донбасу також провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n