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07 жовтня 2019, понеділок, 23:57 5
Політика 2019-10-07T23:58:32+03:00
Українські Новини
Новий закон про особливий статус Донбасу розроблять після зустрічі в "нормандському форматі"

Новий закон про особливий статус Донбасу розроблять після зустрічі в "нормандському форматі"

Дмитро Разумков. Фото: Міністерство цифровий трансформації
Дмитро Разумков. Фото: Міністерство цифровий трансформації

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що розробка нової редакції закону про особливий статус Донбасу почнеться після зустрічі лідерів країн "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "ICTV", передають Українські Новини.

"Я думаю, не раніше ніж пройде нормандська зустріч", - сказав Разумков.

Спікер сподівається на ухвалення відповідного законопроекту до закінчення терміну дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (31 грудня 2019 року).

Політик зазначив, що в розробці документа будуть брати участь парламентарі, Президент Володимир Зеленський і Кабінет Міністрів, а до його обговорення планується залучати громадські організації.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав "план Б" для "формули Штайнмай'ра".

Тим часом, 6 жовтня, на віче проти "формули Штайнмайєра" на Майдан прийшли близько 10 тисяч людей.

Раніше мешканці Донбасу також провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ.

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