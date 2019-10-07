Звільнених моряків з сім'ями запросила на відпочинок одна з країн ЄС

Латвія, яку відвідає Президент Володимир Зеленський, прийме на відпочинок для реабілітації українських моряків, звільнених з російських в'язниць після захоплення в полон близько Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом, передають Українські Новини.

"Латвійська сторона запропонувала українським морякам, які перебували в російських в'язницях, відпочити разом із сім'єю. Вони поїдуть реабілітуватися після тривалого перебування в російських застінках. Думаю, це прекрасна ініціатива", - сказав він.

Своєю чергою Рінкевічс наголосив на важливості політики невизнання російської приналежності Криму світовою спільнотою і збереження санкцій для відновлення територіальної цілісності України.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі "35 до 35". Зокрема, РФ звільнила 24 українських моряків ВМС, захоплених у полон 25 листопада 2018 року близько Керченської протоки.

Як повідомляли Українські Новини, звільненим морякам дали двокімнатні квартири в престижному районі Одеси.

Раніше адвокат заявив, що у всіх звільнених українців довічний заборона на в'їзд до Росії, але інший адвокат заявив, що моряки можуть в'їжджати до РФ.