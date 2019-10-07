Прийнятність "формули Штайнмайєра" залежить від редакції двох законів про Донбас, - Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що прийнятність так званої "формули Штайнмайєра" буде залежати від редакції законів про вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей і про особливий статус Донбасу, який, за словами Дмитра Разумкова, депутати мають написати разом з громадськістю.

Про це він повідомив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Ринкевичсом, передають Українські Новини.

"Формула Штайнмайєра" сама по собі ще не означає нічого, поки немає двох законів - про проведення виборів і про особливий статус. Найважливіша точка - якими будуть ці закони. Сама формула лише пояснює, як їх застосовувати", - зазначив він.

За його словами, ці закони мають узгодити депутати і суспільство.

"В залежності від того, якими ці закони будуть - з цього моменту ми будемо знати, як рухатися далі і наскільки ця формула прийнятна для всіх сторін. До цього моменту, поки не буде зрозуміло, які червоні лінії і можливості для компромісу є у депутатів і експертів в руках, складно говорити про результати зустрічі", - сказав Пристайко.

Міністр додав, що в МЗС "залишилися люди, які вивчають можливі наслідки (формули), а всім уже все відомо і зрозуміло, особливо людям, які на вулицях виступають проти неї, по телебаченню і в газетах".

Пристайко запевнив, що у влади є "план Б", але поки що про нього говорити рано.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вважає так звану "формулу Штайнмайєра" складним питанням, рішення за яким буде прийматися виключно лідерами країн "нормандського формату" на майбутній зустрічі.

6 жовтня на віче проти "формули Штайнмайєра" на Майдан прийшли близько 10 тисяч людей.