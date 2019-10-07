Розведення військ в Петровському і Золотому не почнеться в понеділок, - Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що домовленість про початок розведення сил і засобів в Петровському і Золотому з понеділка не може бути виконана, оскільки днями ці населені пункти були обстріляні і тепер необхідно почекати 7-денний період без обстрілу.

Про це він повідомив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Ринкевичсом, передають Українські Новини.

"Сьогодні мало б початися розведення. Про це домовилися в Мінську. На жаль, ви знаєте, що були обстріляні кілька днів тому і Петровське та Золоте. Як ви пам'ятаєте, рішення полягало в тому, що розведення починається на 7-й день після збереження миру і відсутності обстрілу на конкретній ділянці. Саме тому нам тепер необхідно чекати наступний період в 7 днів, який має підтвердити, що у сторін серйозні наміри", - сказав він.

Міністр додав, що якщо розведення почнеться, але не буде виконуватися, то Збройні сили займуть свої позиції знову.

"Ми не рекомендуємо грати і намагатися прикритися відводом для заняття позицій або захоплення якогось міста", - наголосив він.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).

Тим часом у Зеленського зібралися в зону розведення військ, щоб переконатися в безпеці місцевих жителів, а жителі Донаса провели акцію протесту проти відведення військ ЗСУ.