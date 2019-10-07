Після тижневої стабілізації ціни на дизпаливо знизилися

У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,07% з 28,07 до 28,05 гривень за літр після стабілізації на попередньому тижні 23-27 вересня.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nУ понеділок-п'ятницю, 23-27 вересня, роздрібні ціни на дизпаливо збереглися на рівні 28,07 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 3,01% з 28,92 гривень\/літр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРоздрібні ціни на дизпаливо 30 вересня - 4 жовтня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 4 жовтня\r\nСередня ціна на 30 вересня\r\n4 жовтня в % до 30 вересня\r\n\r\n\r\nДП\r\n28,05\r\n28,07\r\n99,93\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ціни на автогаз падають третій тиждень поспіль. У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25%.\r\nТим часом за тиждень бензин А-92 на заправках подешевшав. Тим часом ціни на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.\r\nРаніше експерти прогнозували, що дизпаливо в Україні може подорожчати мінімум на 1,5 грн\/л з-за вибухів в Саудівській Аравії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n