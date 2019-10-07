підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 жовтня 2019, понеділок, 10:46 16
Економіка 2019-10-07T11:02:25+03:00
Українські Новини
Після тижневої стабілізації ціни на дизпаливо знизилися

Після тижневої стабілізації ціни на дизпаливо знизилися

У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,07% з 28,07 до 28,05 гривень за літр після стабілізації на попередньому тижні 23-27 вересня.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

У понеділок-п'ятницю, 23-27 вересня, роздрібні ціни на дизпаливо збереглися на рівні 28,07 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 3,01% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 30 вересня - 4 жовтня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 4 жовтня Середня ціна на 30 вересня 4 жовтня в % до 30 вересня
ДП 28,05 28,07 99,93

Як повідомляли Українські Новини, ціни на автогаз падають третій тиждень поспіль. У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25%.

Тим часом за тиждень бензин А-92 на заправках подешевшав. Тим часом ціни на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.

Раніше експерти прогнозували, що дизпаливо в Україні може подорожчати мінімум на 1,5 грн/л з-за вибухів в Саудівській Аравії.

Більше новин про: дизпаливо ціни на дизпаливо роздрібні ціни на ДП

Архів
Новини
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Військова прокуратура відкрила справу про незаконне виселення Саакашвілі з України 11:29
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Через два роки прокуратура закрила справу про перешкоджання діяльності журналістів на весіллі сина Луценка 11:07
Рубль трохи коливається в обмінниках після вихідних 11:05
більше новин
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Останній блок-пост. Білецький заявив про зайняття ветеранами обронних позицій в Золотому 15:55 Відео
На Майдані почалося віче проти "формули Штайнмайєра": онлайн-трансляція 12:33
Юрій Лавренюк відповів на критику Мотовиловця: ви злочинець чи жертва? 16:32
більше новин
Уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського 21:57
У Мар'їнці в багатоповерхівці прогримів вибух, загинули двоє осіб 11:08
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Олена Кравець. Скріншот
Зеленський перевіряє всі жарти "Кварталу 95" про себе, - Олена Кравець 20:40
Акція протесту в Станиці Луганській. Скріншот відео youtube.com/АНТИВАТА
Жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ 16:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok