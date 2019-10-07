Після тижневої стабілізації ціни на дизпаливо знизилися

У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,07% з 28,07 до 28,05 гривень за літр після стабілізації на попередньому тижні 23-27 вересня.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

У понеділок-п'ятницю, 23-27 вересня, роздрібні ціни на дизпаливо збереглися на рівні 28,07 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 3,01% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 30 вересня - 4 жовтня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 4 жовтня Середня ціна на 30 вересня 4 жовтня в % до 30 вересня ДП 28,05 28,07 99,93

Як повідомляли Українські Новини, ціни на автогаз падають третій тиждень поспіль. У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25%.

Тим часом за тиждень бензин А-92 на заправках подешевшав. Тим часом ціни на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.

Раніше експерти прогнозували, що дизпаливо в Україні може подорожчати мінімум на 1,5 грн/л з-за вибухів в Саудівській Аравії.