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17 сентября 2019, вторник, 08:16 1059
Экономика 2019-09-17T11:00:07+03:00
Українські Новини
Дизтопливо в Украине подорожает минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии, - эксперт

Дизтопливо в Украине подорожает минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии, - эксперт

Бензин. Фото: pixabay.com
Бензин. Фото: pixabay.com

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что дизельное топливо в Украине подорожает минимум на 1,5 гривны/литр из-за взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.

Об этом написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"По ситуации с Саудовской Аравией. По последним данным, нефть стоит 66 долларов/баррель (+6 долл. к пятнице или на 10% больше), на пике было 72 долларов/баррель. Думаю, это еще не окончательная цена. Пока неизвестна ситуация по росту цен на нефтепродукты, но даже если такой скачек зафиксируется, для нас это будет означать рост на 1,5-1,7 гривен/литр дизтоплива", - написал он.

Также Куюн добавил, что если до октября вопрос снабжения не решится, то можно будет ожидать дополнительного роста цен на дизельное топливо.

Он отметил, что для решения проблемы необходимо решить вопрос проблем с поставками со стороны акционерного общества "Укрзализныця"; решить проблемы на энерготаможне и перенести сроки внедрения второго этапа реформы по ужесточению контроля за оборотом нефтепродуктов минимум до конца года.

"C 1 октября вступает в силу новый этап реформы по ужесточению контроля за оборотом нефтепродуктов. Обязательной комплектации уровнемерами и счетчиками требуют нефтебазы с емкостью более 1 тыс. куб. м, то есть подавляющее большинство украинских терминалов. Предварительное изучение ситуации показывает, что ряд крупных нефтебаз будут вынуждены остановиться во избежание штрафов – не успевают установить оборудование. Это значит, что даже когда железная дорога через 2-3 недели довезет топливо до региона, то слить его для дальнейшего налива в бензовозы и отправки на АЗС будет некуда", - подчеркнул Куюн.

Как сообщали Українські Новини, нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Ранее, в мае 2019 года, нефтяные фьючерсы подешевели на фоне рекордной добычи в США, приведшей к росту коммерческих запасов сырья.

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