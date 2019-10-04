За неделю бензин А-92 на заправках подешевел

В понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% до 27,63 гривен за литр, а на бензин А-95 сохранились на уровне 28,75 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% с 27,64 до 27,63 гривен за литр. Розничные цены на бензин А-95 сохранились на 28,75 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,25% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,17% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 30 сентября - 4 октября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 4 октября Средняя цена на 30 сентября 4 октября в % к 30 сентября А-76/80 — — — А-92 27,63 27,64 99,96 А-95 28,75 28,75 100,00

Как сообщали Українські Новини, в понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,93 до 11,90 гривен за литр, продолжая снижаться 3-ю неделю подряд.

В сентябре цены на бензин А-95 и А-92 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.