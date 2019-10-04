За неделю бензин А-92 на заправках подешевел

В понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% до 27,63 гривен за литр, а на бензин А-95 сохранились на уровне 28,75 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nРозничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% с 27,64 до 27,63 гривен за литр. Розничные цены на бензин А-95 сохранились на 28,75 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 - снизились на 1,25% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 - снизились на 1,17% с 29,09 гривен\/литр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРозничные цены на бензин 30 сентября - 4 октября, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 4 октября\r\nСредняя цена на 30 сентября\r\n4 октября в % к 30 сентября\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27,63\r\n27,64\r\n99,96\r\n\r\n\r\nА-95\r\n28,75\r\n28,75\r\n100,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,93 до 11,90 гривен за литр, продолжая снижаться 3-ю неделю подряд.\r\nВ сентябре цены на бензин А-95 и А-92 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.