Цены на автогаз падают третью неделю подряд

В понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,93 до 11,90 гривен за литр, продолжая снижаться 3-ю неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,59% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 30 сентября - 4 октября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 4 октября Средняя цена на 30 сентября 4 октября в % к 30 сентября СПБТ 11,90 11,93 99,75

Как сообщали Українські Новини, со 2 по 30 сентября розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,71% с 11,73 до 11,93 гривен за литр. Кроме того, розничные цены на дизтопливо повысились на 0,14% с 28,03 до 28,07 гривен за литр со 2 по 30 сентября. В то же время, цены на бензин А-95 и А-92 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.

В понедельник-пятницу, 23-27 сентября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,17% с 11,97 до 11,95 гривен за литр.