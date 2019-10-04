Цены на автогаз падают третью неделю подряд

В понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,93 до 11,90 гривен за литр, продолжая снижаться 3-ю неделю подряд.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,59% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСамая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 30 сентября - 4 октября, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 4 октября\r\nСредняя цена на 30 сентября\r\n4 октября в % к 30 сентября\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n11,90\r\n11,93\r\n99,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, со 2 по 30 сентября розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,71% с 11,73 до 11,93 гривен за литр. Кроме того, розничные цены на дизтопливо повысились на 0,14% с 28,03 до 28,07 гривен за литр со 2 по 30 сентября. В то же время, цены на бензин А-95 и А-92 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.\r\nВ понедельник-пятницу, 23-27 сентября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,17% с 11,97 до 11,95 гривен за литр.