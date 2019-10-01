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01 октября 2019, вторник, 19:14 508
Экономика 2019-10-01T19:19:11+03:00
Українські Новини
Дизтопливо на украинских заправках в сентябре подешевело

Дизтопливо на украинских заправках в сентябре подешевело

Со 2 по 30 сентября розничные цены на дизтопливо повысились на 0,14% с 28,03 до 28,07 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 2,94% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 2-30 сентября, гривен/литр:

Как сообщали Українські Новини, со 2 по 30 сентября розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.

Тем временем "Консалтинговая группа "А-95" оценивала дефицит дизельного топлива в сентябре в 60 тыс. тонн, или в 10% от ожидаемого объема потребления в Украине. Так, в августе по сравнению с июлем поставки российского дизельного топлива сократились в 4,5 раза (если в июле было более 300 тыс. тонн поставок, то месяц спустя — 52 тыс. тонн).

Также эксперты прогнозировали, что ДТ в Украине может подорожать минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии.

"Консалтинговая группа "А-95" заявила, что 18 сентября, нефтеперевалочный морской порт Южный остановил работу, после того, как 17 сентября остановился нефтеперевалочный комплекс в Херсоне.

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