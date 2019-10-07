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07 жовтня 2019, понеділок, 08:20 4
Фінанси 2019-10-07T08:25:29+03:00
Українські Новини
Після вихідних курс долара обвалився

Після вихідних курс долара обвалився

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3034,5688
100 доларів США 2461,1821
100 швейцарських франків 2476,0669
1000 ієн 230,4983
10 російських рублів 3,7847
100 євро 2702,1318

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Тим часом українці у вересні від купівлі перейшли до продажу і здали валюти на $88,8 млн більше, ніж купили.

Раніше в Національному банку України заявили, що нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.

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