Після вихідних курс долара обвалився

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3034,5688 100 доларів США 2461,1821 100 швейцарських франків 2476,0669 1000 ієн 230,4983 10 російських рублів 3,7847 100 євро 2702,1318

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Тим часом українці у вересні від купівлі перейшли до продажу і здали валюти на $88,8 млн більше, ніж купили.

Раніше в Національному банку України заявили, що нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.