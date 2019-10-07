Після вихідних курс долара обвалився

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nВ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3034,5688\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2461,1821\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2476,0669\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n230,4983\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7847\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2702,1318\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТим часом українці у вересні від купівлі перейшли до продажу і здали валюти на $88,8 млн більше, ніж купили.\r\nРаніше в Національному банку України заявили, що нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.