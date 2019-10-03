В сентябре население массово сдавало дешевый доллар

В сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило.\r\nОб этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.\r\nНа наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку после обратного тренда в июле и августе.\r\nВ сентябре население продало 1 429,7 млн долларов и купило 1 340,9 млн долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТаким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 88,8 млн долларов больше, чем купило.\r\nКак сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.\r\nТаким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.\r\nВ августе платежный баланс сведен с профицитом в $130 млн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНБУ потратил $200 млн для сдерживания стремительного обесценивания гривны.