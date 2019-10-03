В сентябре население массово сдавало дешевый доллар

В сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку после обратного тренда в июле и августе.

В сентябре население продало 1 429,7 млн долларов и купило 1 340,9 млн долларов.

Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 88,8 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

В августе платежный баланс сведен с профицитом в $130 млн.

НБУ потратил $200 млн для сдерживания стремительного обесценивания гривны.