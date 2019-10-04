Гривна снова обвалилась: официальный курс валют перед выходными

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD после понижения в четверг, 3 октября.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 октября, на 30,45 коп. до 24,8598 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3068,2438 100 долларов США 2487,7122 100 швейцарских франков 2486,3499 1000 иен 232,5078 10 российских рублей 3,8195 100 евро 2724,2936

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 27 коп. в четверг укрепился на 29 коп. до 24,62 UAH/USD.

Также в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.

Кроме того, в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило. На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку после обратного тренда в июле и августе.