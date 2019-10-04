Гривна снова обвалилась: официальный курс валют перед выходными

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH\/USD после понижения в четверг, 3 октября.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 октября, на 30,45 коп. до 24,8598 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3068,2438\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2487,7122\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2486,3499\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n232,5078\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8195\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2724,2936\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 27 коп. в четверг укрепился на 29 коп. до 24,62 UAH\/USD.\r\nТакже в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются. \r\nКроме того, в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило. На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку после обратного тренда в июле и августе.