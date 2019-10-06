Зеленський перевіряє всі жарти "Кварталу 95" про себе, - Олена Кравець

Жарти "Кварталу 95", які сценаристи пишуть про Президента Володимира Зеленського та його дружину Олену, Зеленський особисто вичитує.\r\nПро це в ефірі програми "Світське життя" розповіла актриса проекту Олена Кравець, пише "Радіо Свобода".\r\nВова все перевіряє. Він вичитує тексти ... По-друге, ми ж думаємо, що ми говоримо", - сказала Кравець.\r\nАктриса також повідомила, що чинний Президент залишається активним у групах соцмереж, пов'язаних з "Кварталом 95", "і він там іноді навіть пише".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES) Президент Володимир Зеленський виступив з "Кварталом 95". Пізніше в мережі з'явилося відео, як "Квартал 95" розважав гостей на форумі YES. При цьому, відповідаючи на питання про те, ким є Зеленський в душі, Президент відповів, що він "більше не актор".\r\nПеред виборами Президента України Володимир Зеленський пообіцяв, що не буде "виходити з "Кварталу" п'ять років, як дехто з якоїсь фабрики".\r\nПісля виборів на роль Зеленського в "95 кварталі" претендували 5 кандидатів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n