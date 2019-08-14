Президент вообще не "по девушках": "Квартал 95" спародировал Зеленского и Богдана

13 августа в Одессе состоялся первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского, однако с комиком Юрием Великим. Последний играет на сцене действующего президента.

Концерт состоялся на Морском вокзале в Одессе, в эфире его покажут на День Независимости, пишет "Радио Свобода".

Во время концерта шутили в том числе и над Владимиром Зеленским, и над головой Офиса президента Андреем Богданом. В частности, артисты "Квартала" обыграли как последний постоянно подсказывает главе государства. "Досталось" и предыдущему президенту Петру Порошенко, и Юлии Тимошенко, и мэру Киева Владимиру Кличко.

"Я бы слетал на Бали, говорят там хорошо", - говорит Евгений Кошевой в роли Кличко. "Ребята, Мальдивы, которые Бали. Вы же богатые люди, можете себе и Одессу позволить", - шутит в ответ Юрий Великий в образе президента Зеленского. С этого начался большой концерт "95-го квартала" в Одессе.

"Нынешний президент вообще не "по девушках". Он сейчас в основном "по таможенниках", полиции, такое", - шутят в шоу позже.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

"Я, когда волнуюсь, то начинаю шутить. Нет, не как в "Квартале". Там я сначала шутил, потом волновался", - еще один "скетч" посвящен знакомству президента Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

Актер Юрий Великий перед концертом отмечал, что это очень почетно и очень большая ответственность - играть Зеленского, впрочем, это будет не его единственная деятельность на сцене квартала. "Коллективу интересно пригласить к себе хорошего актера, чтобы усилить в первую очередь коллектив", - заявил он журналистам.

Ранее студия "Квартал 95" сообщила, что нашла комика, который будет играть президента Владимира Зеленского. Им стал Юрий Великий, который ранее был участником дуэта "Братья Шумахеры". В своих шоу он неоднократно пародировал как пятого президента Петра Порошенко, так и его предшественника Виктора Януковича, а также других украинских политиков.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский с семьей и Богданом посетил "Лигу смеха" в Одессе.

Ранее Владимир Зеленский пообещал, что не будет "выходить из "Квартала" пять лет, как кто-то из какой-то фабрики".