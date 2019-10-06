Відео дня: українські Карпати засипало снігом

У неділю, 6 жовтня, в Карпатах почався рясний білосніжний снігопад, який продовжується досі. В snig.info повідомляють, що снігом, крім Буковелю, 6 жовтня засипало курорти Драгобрат, Захар Беркут і Тростян.

Снігом вже покриті гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец та інші. Як падає сніг в Карпатах в реальному часі можна спостерігати через веб-камери. У деяких частинах українських Карпат сніг все ще продовжує йти.

Синоптики прогнозують, що заморозки на заході країни протримаються кілька днів. Крім того, похолодання прийде в найближчі дні на більшу частину території країни і протримається до 9 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про подальше похолодання.

Також Гідрометцентр прогнозував, що в неділю в Україні різко похолодає.

А в понеділок синоптики пообіцяли, що завтра в Україну прийдуть заморозки до -5, дощі та мокрий сніг.

Це все тому, що потужний атмосферний фронт йде в Україну - синоптик попередила про зливи і холод. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.