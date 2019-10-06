Відео дня: українські Карпати засипало снігом

У неділю, 6 жовтня, в Карпатах почався рясний білосніжний снігопад, який продовжується досі. В snig.info повідомляють, що снігом, крім Буковелю, 6 жовтня засипало курорти Драгобрат, Захар Беркут і Тростян.\r\nСнігом вже покриті гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец та інші. Як падає сніг в Карпатах в реальному часі можна спостерігати через веб-камери. У деяких частинах українських Карпат сніг все ще продовжує йти.\r\nСиноптики прогнозують, що заморозки на заході країни протримаються кілька днів. Крім того, похолодання прийде в найближчі дні на більшу частину території країни і протримається до 9 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про подальше похолодання.\r\nТакож Гідрометцентр прогнозував, що в неділю в Україні різко похолодає.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА в понеділок синоптики пообіцяли, що завтра в Україну прийдуть заморозки до -5, дощі та мокрий сніг.\r\nЦе все тому, що потужний атмосферний фронт йде в Україну - синоптик попередила про зливи і холод. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.